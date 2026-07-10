В Азербайджане ужесточают закон об изъятии электронных сигарет из оборота

Электронные сигареты и их компоненты включаются в список предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону «О списке предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)», которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике, прошедшем в формате видеоконференции.

Отметим, что согласно закону №338-VIIQD от 30 декабря 2025 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс, а также в законы Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении использования табачных изделий»», импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов были запрещены. Таким образом, в закон «О списке предметов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)» вносится соответствующее адаптационное изменение.