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Общество

В Баку временно будут изменены маршруты нескольких автобусов

Фаига Мамедова16:57 - Сегодня
В Баку временно будут изменены маршруты нескольких автобусов

В связи с ремонтными работами, проводимыми профильным ведомством, в столице введено ограничение на движение транспортных средств на участке улицы Самеда Вургуна (от пересечения с улицей Физули до пересечения с улицей Аббасгулу аги Бакиханова), а также на участке улицы Назима Хикмета (от пересечения с проспектом Метбуат до пересечения с улицей Аббаса Мирзы Шарифзаде).

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), из-за введённых ограничений 10–12 июля движение регулярных автобусных маршрутов № 61 и 88А будет организовано по улицам Рашида Бейбутова, Аббасгулу аги Бакиханова и Самеда Вургуна. В свою очередь, автобусы маршрутов № 10, 14 и 18 будут курсировать по улицам Абдуррагим-бека Ахвердиева, Шафаята Мехдиева, Акима Аббасова и Аббаса Мирзы Шарифзаде, передает 1news.az.

Кроме того, 11–12 июля в связи с ремонтными работами на улице Санана Абдуллаева (дорога Баксол) - на участке от проспекта Зии Буниятова до 1-го проезда Карван йолу - автобус регулярного маршрута № 71 будет временно курсировать от станции метро «Азадлыг проспекти» только до улицы Санана Абдуллаева (въезд 141A).

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