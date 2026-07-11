Олстон Лоуренс: Бакинская инициативная группа делает крайне важное для будущего всего мира дело

«Азербайджан встретил нас невероятно гостеприимно. На мой взгляд, эта страна — очень подходящее место для того, чтобы принять у себя столько государств ради общего дела».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил Олстон Лоуренс — секретарь движения One SXM на Сен-Мартене, владелец издания The Main News, а также известный радио- и телеведущий на проходящей в Баку по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ) международной конференции «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы».

По словам О. Лоуренса, Бакинская инициативная группа делает крайне важное для будущего всего мира дело, объединяя маргинализированные группы. Журналист уточнил, что, говоря «маргинализированные», он имеет в виду сообщества, численность которых исчисляется миллионами людей, но которые на мировой арене все равно остаются на обочине.

«Эта медиаконференция чрезвычайно важна, поскольку СМИ — один из последних рубежей, который еще не до конца вовлечен в процесс деколонизации. Для тех из нас, кто участвует в этом процессе, очень ценно быть здесь, обсуждать вопросы нетворкинга, выстраивать более тесные связи друг с другом и обмениваться контентом, чтобы идеи деколонизации охватили как можно более широкую аудиторию. Бакинская инициативная группа проделывает отличную работу в этом направлении, и мы очень рады быть здесь», — подчеркнул гость.

Участник мероприятия также отметил красоту азербайджанской столицы: «Баку прекрасен. Я сам родом из очень красивого места, но, глядя на этот город, на Старый город и Каспийское море, могу честно сказать: у вас поистине прекрасная страна в этой части света».