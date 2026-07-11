Седрик Авунду: Азербайджан играет важную роль в продвижении деколонизации народов

«Азербайджан и Бакинская инициативная группа играют важную роль в продвижении процесса деколонизации народов».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил Седрик Авунду, генеральный директор крупного онлайн-издания в Демократической Республике Конго, в ходе международной конференции «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы», проходящей в Баку по инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ).

По словам гостя, он приехал, чтобы внести свой вклад в дискуссию о деколонизации: «Будучи страной, придерживающейся политики неприсоединения, Азербайджан предоставляет значимую платформу, где люди могут начать открыто размышлять и выражать свои взгляды. Маргинализированным сообществам зачастую трудно добиться того, чтобы их услышали.

Однако здесь, в Баку, благодаря Бакинской инициативной группе, у нас есть возможность возвысить наши голоса и говорить свободно. Именно поэтому данная площадка является мощной силой для изменения мышления и, прежде всего, для продвижения идей деколонизации».

Седрик Авунду также поделился своими впечатлениями о столице: «Я здесь уже во второй раз. Люди невероятно гостеприимны, а Азербайджан — замечательная страна. Мне очень нравятся люди, местная кухня и общая атмосфера. Все просто великолепно».