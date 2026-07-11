Аббас Аббасов: бакинская инициативная группа вывела вопрос деколонизации на международный уровень

«Бакинская инициативная группа привлекла внимание международного сообщества к вопросу деколонизации не только освещением страданий колонизированных народов, но и вынесением этой темы на различные платформы и уровни — причем далеко не только в политической сфере».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сообщил журналистам исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов в ходе международной конференции «Медиа и деколонизация: возвышающиеся голоса, усиливающиеся нарративы», проходящей в Баку по инициативе Бакинской инициативной группы.

По словам А. Аббасова, сегодня международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста и другие профильные институты, включили вопросы деколонизации в свои повестки дня. Это, безусловно, стало результатом активного информирования общества: «Вне всякого сомнения, росту этой осведомленности во многом способствовали представители СМИ и новостные агентства. Информационные ресурсы являются одними из ключевых участников процесса деколонизации. Сегодня, в 2026 году, мы собрали азербайджанских и зарубежных журналистов на международную конференцию, посвященную роли медиа в деколонизационных процессах. Эта платформа предоставила отличную возможность для обмена мнениями и опытом. Верю, что подобные инициативы продолжат вносить значимый вклад в общее дело и в последующие годы».