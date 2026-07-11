Аббас Аббасов: «Это первый меморандум, заключенный БИГ с государственным органом»

«В рамках меморандума будет осуществляться сотрудничество в научно-исследовательской сфере. Хотелось бы отметить, что упомянутый институт занимается подготовкой дипломатов и организацией курсов повышения квалификации в Буркина-Фасо. В дальнейшем мы совместно с этим институтом будем привлекать международных экспертов, дипломатов и других специалистов к дискуссиям по процессу деколонизации, организовывать специальные обучающие программы и готовить совместные аналитические отчеты».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сообщил журналистам исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов в ходе подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Бакинской инициативной группой (БИГ) и Институтом перспективных международных исследований Министерства иностранных дел Буркина-Фасо.

«До сих пор Бакинская инициативная группа подписывала меморандумы о сотрудничестве в основном с политическими партиями и движениями сопротивления, которые все еще действуют в условиях колониализма. Это же первый меморандум, заключенный нами с государственным органом, что свидетельствует о расширении формата нашего взаимодействия.

Полагаю, что в будущем мы подпишем аналогичные соглашения и с другими международными институтами и высшими учебными заведениями. В настоящее время ведется работа над рядом предложений в данном направлении. Однако каждая инициатива о сотрудничестве проходит определенный этап оценки и анализа. Если мы придем к выводу, что оно окажется взаимовыгодным, будет рассмотрен вопрос подписания соответствующих документов и с этими структурами», — отметил Аббас Аббасов.