Цена азербайджанской нефти приближается к $87

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $5,22 или 6,42% - до $86,51.

Об этом 1news.az сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $82,56.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $4,79 или 6,11% - до $83,15 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.