Законно ли ограничение срока действия подарочных карт? – Комментарий судьи

​​Судья Бакинского апелляционного суда Фаррух Гасымов представил правовую позицию относительно юридической природы подарочных карт, реализуемых торговыми сетями, а также применяемых к ним условий о сроке действия.

​По словам судьи, подарочная карта не является самостоятельным товаром. Приобретая карту, потребитель фактически вносит предоплату (аванс) в счет будущей покупки товара в магазине. Сама же карта выступает лишь средством, подтверждающим данную оплату, и свидетельствует о наличии устного договора купли-продажи между сторонами.

​Такие положения на подарочных картах, как «может быть использована только в течение срока действия» или «по истечении срока карта не обновляется, а баланс аннулируется», должны квалифицироваться как стандартные условия договора. Это обусловлено тем, что данные условия разрабатываются предпринимателем заранее, и потребитель лишен возможности влиять на их содержание.

​Ф.Гасымов также отметил, что хотя принцип свободы договора и позволяет сторонам определять любые условия, не противоречащие законодательству, в договорах со стандартными условиями (договорах присоединения) он не может служить основанием для применения положений, которые ограничивают права потребителя и создают одностороннее преимущество для предпринимателя. В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, стандартные условия, необоснованно предоставляющие предлагающей стороне право отказаться от исполнения своего обязательства или лишающие потребителя предусмотренных законом прав, признаются недействительными.

​Судья отмечает и важный нюанс - отказ как в предоставлении товара, так и в возврате уплаченного аванса со ссылкой на истечение срока действия карты противоречит требованиям Гражданского кодекса. Подобные условия фактически позволяют продавцу в одностороннем порядке уклоняться от исполнения обязательств и лишают потребителя права требовать возмещения убытков.

​Судья подчеркнул, что подобные положения противоречат как статье 420 Гражданского кодекса, так и одному из основополагающих принципов гражданского права - принципу добросовестности. Поскольку подарочная карта сама по себе не имеет экономической ценности, а лишь удостоверяет факт внесения предоплаты, списание этих средств по истечении срока приводит к тому, что продавец удерживает аванс, не предоставив взамен никакой продукции. Это, в свою очередь, может квалифицироваться как неосновательное обогащение.

​Таким образом, стандартные условия подарочных карт, предусматривающие аннулирование баланса по истечении срока их действия, должны признаваться недействительными, а за потребителем должно сохраняться право на получение товара за счет ранее внесенных средств либо право на использование иных законных способов защиты своих прав.

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