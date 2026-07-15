К сведению граждан: в трех районах Баку не будет света

В среду, 15 июля, в Ясамальском районе Баку будут проведены ремонтные работы, направленные на повышение качества электроснабжения и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с ремонтом на трансформаторной подстанции, находящейся на балансе Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС), возможны перебои с электроснабжением на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Акима Аббасова, Гасан бека Зардаби, а также в части жилого комплекса MİDA.

Кроме того, в Низаминском районе столицы в связи с проведением ремонтно-профилактических работ с 10:00 до 14:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на отдельных участках улиц Низами Абдуллаева и Гурбана Садыга. Перебои в электроснабжении также ожидаются на улицах Мамеда Саида Ордубади и Мирзааги Алиева в поселке Бузовна Хазарского района.

В ОАО "Азеришыг" отметили, что после завершения ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией.