Названы дороги Баку с наиболее интенсивным движением
На ряде дорог Баку наблюдаются заторы.
Как передает 1news.az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время затруднено движение на следующих участках:
- Баку–Сумгайытское шоссе в направлении станции метро "20 Января";
- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка.
477