В Баку загорелся бензовоз с 31 тонной дизеля - ВИДЕО
В Баку вблизи Автовокзального комплекса произошел пожар в бензовозе, перевозившем 31 тонну дизельного топлива.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в кабине автомобиля марки Mercedes.
Пожарные за короткое время потушили огонь, не допустив его распространения на цистерну с дизельным топливом и возникновения тяжелых последствий.
В результате пожара кабина автомобиля сгорела. Пострадавших нет.
Цистерна с топливом была защищена от огня.
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