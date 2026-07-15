В Баку загорелся бензовоз с 31 тонной дизеля - ВИДЕО

В Баку вблизи Автовокзального комплекса произошел пожар в бензовозе, перевозившем 31 тонну дизельного топлива.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, возгорание произошло в кабине автомобиля марки Mercedes.

Пожарные за короткое время потушили огонь, не допустив его распространения на цистерну с дизельным топливом и возникновения тяжелых последствий.

В результате пожара кабина автомобиля сгорела. Пострадавших нет.

Цистерна с топливом была защищена от огня.