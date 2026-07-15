В Баку проходит заседание Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ - ФОТО

Сегодня в Баку проходит первое заседание Технического комитета Хартии сотрудничества (Charter of Cooperation – CoC) ОПЕК+.

Как сообщает Report, в заседании участвует делегация высокого уровня во главе с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

В заседании принимают участие представители стран - членов ОПЕК и государств, присоединившихся к Хартии сотрудничества. На встрече обсуждаются перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере на фоне меняющегося глобального энергетического ландшафта.

В рамках заседания предусмотрено избрание председателя Технического комитета.