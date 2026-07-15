Пярвиз Шахбазов: Азербайджан продолжит вносить вклад в стабильность мирового нефтяного рынка

Сохранение баланса между спросом и предложением на мировом нефтяном рынке является одной из основных целей сотрудничества Азербайджана в рамках ОПЕК+.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на первом заседании Технического комитета Хартии сотрудничества (Charter of Cooperation – CoC) ОПЕК+, проходящем в Баку.

По его словам, Азербайджан около десяти лет в качестве участника Декларации о сотрудничестве активно и ответственно вносит вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка на платформе ОПЕК+:

"Наша основная цель - сохранение баланса между спросом и предложением. Это является четким показателем нашей приверженности сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Азербайджан и впредь будет продолжать вносить свой вклад в сохранение стабильности на мировом энергетическом рынке и развитие международного сотрудничества в рамках ОПЕК+".