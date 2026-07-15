Актриса из скандального рекламного ролика обратилась к критикам: «Расслабьтесь» - ФОТО

Рекламный ролик, ставший предметом острой дискуссии в социальных сетях из-за противопоставления «естественной» и «искусственной» внешности, продолжает вызывать общественный резонанс.

На этот раз ситуацию прокомментировала актриса Туркян Мурад, сыгравшая в рекламе девушку с «искусственной внешностью».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех за поздравления. Обращаясь к тем, кто осуждает, скажу, что это образ, который я воплотила. Если бы у меня были какие-либо комплексы, то я не стала бы сниматься в этой рекламе. Расслабьтесь» - отмечает Т.Мурад в социальной сети Instagram.

Напомним, что после нескольких дней активного обсуждения и критики в азербайджанском сегменте социальных сетей полная версия рекламного ролика мороженого была удалена из официальных аккаунтов.

Читайте по теме:

Сексизм как маркетинг: когда унижение женщин становится рекламной стратегией

«Мы с мужем - люди с разными взглядами и мышлением»: Жена Талеха Юзбекова высказалась о скандале вокруг его рекламы - ФОТО