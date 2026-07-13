Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли на 4% в понедельник утром после обмена ударами между США и Ираном.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 4,14% относительно предыдущего закрытия - до $79,16 за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 4,2%, до $74,41.

Центральное командование ВС США в ночь на понедельник сообщило о начале новой серии ударов по Ирану.

В понедельник утром пресс-служба Армии обороны Ирана (ЦАХАЛ) сообщила об ударах БПЛА по дислокации американских военных, системам ПВО, ракетным комплексам и складам армии США в Кувейте. А Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по ремонтным базам для вертолетов, ангарам для самолетов и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне в ответ на военные действия Вашингтона.