 Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама

First News Media11:15 - Сегодня
Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым наставником сборной Франции после ЧМ-2026.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Французская команда завершит выступление на турнире под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания чемпионата мира. В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2. В матче за третье место «трёхцветные» сыграют с проигравшим во втором полуфинале турнира, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии. Матч состоится 19 июля в 23:00.

Дешам возглавлял национальную команду с 2012 года и привёл её к победе на мировом первенстве в 2018 году.

Зидан ранее уже работал на высшем уровне в клубном футболе. Во главе «Реала» в 2016-2018 и 2019-2021 годах он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и завоевал другие международные трофеи.

Поделиться:
330

Актуально

Мнение

Баку и Братислава: энергия доверия и новая архитектура Европы

Политика

Али Асадов посетил посольство Катара в Баку с соболезнованиями - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

Общество

Объявленный Азербайджаном в розыск гражданин Пакистана будет экстрадирован из ...

Спорт

Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама

Англия и Аргентина встретятся в борьбе за выход в финал чемпионата мира

У профессиональных футболистов обнаружили уменьшение объема мозга

Испания обыграла Францию и спустя 16 лет вышла в финал ЧМ-2026

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Экс-полузащитник «Бенфики» Ману погиб в автокатастрофе в возрасте 43 лет

Петицию за исключение Аргентины с ЧМ-2026 подписали более 3 миллионов человек

Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Последние новости

Прямой авиарейс Баку-Братислава укрепит торгово-экономические связи двух стран - Микаил Джаббаров

Сегодня, 13:10

В Варшаве мужчина с газовым пистолетом потребовал встречи с президентом

Сегодня, 12:55

В Азербайджане за последние 5 лет резко выросло число детей с аутизмом

Сегодня, 12:51

В Буркина-Фасо двух дипломатов ЕС объявили персонами нон грата

Сегодня, 12:45

Мост над бурлящей водой: почему ключ от транзита Восток-Запад сегодня находится в Баку

Сегодня, 12:40

Avant Group: новые стандарты современной городской архитектуры - ФОТО

Сегодня, 12:34

Президент Словакии почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:30

Микаил Джаббаров: Потенциал сотрудничества со Словакией очень высок

Сегодня, 12:28

Дениса Сакова: Словакия ценит вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

Сегодня, 12:26

С сегодняшнего дня в обращение поступает обновлённая банкнота в 100 манатов - ФОТО

Сегодня, 12:24

Власти Армении намерены упразднить должность губернатора

Сегодня, 12:15

Фильм «Тагиев: Нефть» вошел в число финалистов международного кинофестиваля - ФОТО

Сегодня, 12:12

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила визит в Катар

Сегодня, 12:09

Баку и Братислава: энергия доверия и новая архитектура Европы

Сегодня, 12:05

«Зелёная пятница» открывает сезон летних покупок! - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:59

Опубликованы первые кадры Халука Левента после задержания - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Во Франции вспыхнули беспорядки после вылета сборной с ЧМ-2026 - есть задержанные

Сегодня, 11:52

Президент Словакии посетил в Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 11:34

Иран сообщил о более чем 260 пострадавших после ударов США

Сегодня, 11:23

Али Асадов посетил посольство Катара в Баку с соболезнованиями - ФОТО

Сегодня, 11:18
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00