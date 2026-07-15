Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым наставником сборной Франции после ЧМ-2026.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Французская команда завершит выступление на турнире под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания чемпионата мира. В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2. В матче за третье место «трёхцветные» сыграют с проигравшим во втором полуфинале турнира, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии. Матч состоится 19 июля в 23:00.

Дешам возглавлял национальную команду с 2012 года и привёл её к победе на мировом первенстве в 2018 году.

Зидан ранее уже работал на высшем уровне в клубном футболе. Во главе «Реала» в 2016-2018 и 2019-2021 годах он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и завоевал другие международные трофеи.