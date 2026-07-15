На аукционе в США продали скелет тираннозавра за рекордные $50 млн

Скелет тираннозавра Рекса длиной 11,5 метров ушел с молотка в Соединенных Штатах за рекордные 50 миллионов долларов.

Об этом говорят данные аукциона Sotheby's в Нью-Йорке.

По данным торгового дома, древний хищник получил прозвище Гус. Он является одним из самых крупных когда-либо найденных скелетов тираннозавра. При этом череп ящера исключительно хорошо сохранился, представлено около 82 процента костей.

Судя по общему размеру и степени развития костей, можно определить, что скелет Гуса принадлежал очень крупной, крепкой взрослой особи. Экземпляр был тщательно подготовлен в соответствии с высочайшими стандартами, демонстрируя естественную красоту окаменелостей, говорится в сообщении.

Предположительно, хищник жил около 67 миллионов лет назад.