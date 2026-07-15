Объявленный Азербайджаном в розыск гражданин Пакистана будет экстрадирован из Великобритании

Достигнута договорённость об экстрадиции в Азербайджан лица, объявленного в международный розыск.

Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В результате переговоров, проведённых после направления Генеральной прокуратурой запроса об экстрадиции компетентным органам Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также представления документов, требуемых в соответствии с международными процедурами, была достигнута договорённость об экстрадиции в Азербайджанскую Республику гражданина Исламской Республики Пакистан Гасыма Сохейла Мохаммад оглу.

Согласно материалам, собранным по уголовному делу, предварительное следствие по которому ведётся Главным управлением по борьбе с преступностью Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, установлены обоснованные подозрения в том, что Гасым Сохейл Мохаммад оглу, действуя группой лиц по предварительному сговору и используя электронные информационные технологии, незаконно завладел денежными средствами со счетов клиентов иностранных банков, приобрёл за счёт этих средств в онлайн-режиме различные товары в магазинах, действующих в Баку, а затем продавал их в ходе выездной торговли, обналичивая денежные средства, а также совершил другие противоправные деяния.

На основании собранных доказательств в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. В связи с уклонением от следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку он был объявлен в международный розыск.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо было установлено и задержано на территории Соединённого Королевства.

В настоящее время Пенитенциарной службой Министерства юстиции в соответствии с международными процедурами принимаются соответствующие меры для его доставки в Азербайджанскую Республику.

Генеральная прокуратура и впредь продолжит тесное сотрудничество с зарубежными партнёрскими структурами, в том числе с Интерполом, в направлении установления местонахождения лиц, объявленных в международный розыск, и их экстрадиции в Азербайджанскую Республику.