В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис считает, что контент на русском языке "должен исчезнуть" в государственных СМИ его страны.

Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

"Контент по-прежнему существует, а у нас нет оснований для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно в нынешней военной ситуации. Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем, вот и все", — приводит портал слова министра.

Источник: ТАСС