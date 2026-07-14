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ТуранБанк привлек средства в национальной валюте от международных фондов для финансирования бизнеса

First News Media12:05 - Сегодня
ТуранБанк привлек средства в национальной валюте от международных фондов для финансирования бизнеса

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, подписал новые кредитные соглашения с фондами под управлением авторитетной бельгийской компании “Incofin Investment Management”.

Согласно соглашениям, Банк привлек финансовые ресурсы в национальной валюте сроком на 3 года: эквивалент 1,25 млн долларов США от Микрофинансового фонда умного климата “Incofin” (CSMF) и 2 млн евро от Микрофинансового фонда “Incofin” (IMFI). Данные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, в особенности экологически устойчивых проектов. Это позволит расширить доступ к финансовым ресурсам в национальной валюте для предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионах, и защитит их от валютных рисков. Следует отметить, что вышеупомянутые инвестиции являются очередным успешным шагом Банка на пути поддержки стратегии устойчивого экономического развития нашей страны.

Об “Incofin Investment Management”:

“Incofin” — ведущая управляющая компания фондами импакт-инвестиций, поддерживающая предприятия в сферах инклюзивного финансирования, устойчивого производства продуктов питания и чистой воды. Управляя активами на сумму более 1 млрд долларов США, “Incofin” располагает опытной командой из более чем 90 профессионалов в Бельгии, Колумбии, Кении и Индии. Инвестировав более 5 млрд долларов США в виде акционерного капитала и долговых обязательств, “Incofin” содействует развитию предпринимателей на более чем 50 развивающихся и пограничных рынках, обеспечивая реальный вклад там, где это необходимо больше всего.

Для получения дополнительной информации: www.incofin.com

Об ОАО ТуранБанк:

ОАО ТуранБанк было основано в 1992 году и функционирует как один из самых надежных финансовых институтов Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии со международными стандартами. В настоящее время ТуранБанк, имеющий 22 точки обслуживания по всей стране, демонстрирует устойчивое развитие на протяжении 34 лет своей деятельности и выделяется приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности.
Для получения дополнительной информации: www.turanbank.az

ТуранБанк
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