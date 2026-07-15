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Трамп обсудил с администрацией расширение масштабов ударов по Ирану

First News Media09:35 - Сегодня
Трамп обсудил с администрацией расширение масштабов ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп обсудил с ключевыми сотрудниками своей администрации возможность расширения масштабов боевых действий против Ирана с целью заставить Тегеран уступить требованиям Вашингтона.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, Трамп провел в Ситуационной комнате Белого дома 14 июля совещание по этому вопросу. На нем обсуждали проведение в Иране операции "более широкой по своим масштабам, чем удары, которые сейчас наносят в районе Ормузского пролива" американские силы. "Трамп, по всей видимости, готов к эскалации в войне с целью нанесения иранскому режиму ущерба, достаточного для того, чтобы он открыл Ормузский пролив и уступил его требованиям, касающимся ядерной сферы", — подчеркивается в материале.

По сведениям портала, в совещании участвовали американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник Стив Уиткофф и иные лица. Обсуждалась возможность нанесения "разрушительных ударов по стратегическим объектам в Иране в дополнение к ударам по иранским целям в Ормузском проливе".

Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News заявил, что США готовы уничтожить все иранские мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на переговоры. Он подчеркнул, что такие удары могут быть нанесены на следующей неделе. Трамп ранее отмечал, что США могут также ударить по опреснительным установкам Ирана, если сочтут это необходимым.

Источник: ТАСС

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