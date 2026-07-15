Управление образования Баку прокомментировало сообщения о буллинге и дискриминации в Гимназии искусств

После появления в СМИ публикаций с жалобами родителей учащихся Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории на случаи дискриминации, буллинга и психологического давления Управление образования города Баку прокомментировало ситуацию.

В официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальных сетях отмечается, что по изложенным утверждениям проведена проверка и приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

«В течение учебного года образовательная среда находится под строгим контролем. Изложенные в обращении факты были письменно опровергнуты классными руководителями. С учетом результатов наблюдений, проведенных школьным психологом по указанным утверждениям, были реализованы необходимые профилактические меры» - говорится в заявлении.

Также в Управление образования города Баку подчеркивают, что оценивание знаний упомянутого учащегося проводилось в соответствии с законодательством, и на основании решения Педагогического совета он был направлен на выполнение летнего учебного задания.

«Отметим, что в настоящее время продолжаются капитальные ремонтно-восстановительные работы в Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, которые осуществляются по обновленному проекту. Реконструкция направлена на дальнейшее совершенствование образовательной и творческой среды учебного заведения. Завершение ремонтно-восстановительных работ и ввод гимназии в эксплуатацию запланированы к началу следующего учебного года» - отмечается в заявлении.

В заявлении Управлении образования города Баку также отмечается, что представление в средствах массовой информации неподтвержденных обвинений и утверждений в сфере образования, основанных на отдельных обращениях граждан, в качестве установленных фактов расценивается как подход, наносящий ущерб репутации школ и педагогов: «В подобных случаях объективное, беспристрастное и всестороннее рассмотрение обращений, а также недопустимость формирования общественного мнения посредством категоричных выводов до завершения проверки и установления всех обстоятельств имеют важное значение с точки зрения принципов профессиональной журналистики».