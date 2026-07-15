 Управление образования Баку прокомментировало сообщения о буллинге и дискриминации в Гимназии искусств | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Управление образования Баку прокомментировало сообщения о буллинге и дискриминации в Гимназии искусств

Феликс Вишневецкий09:47 - Сегодня
Управление образования Баку прокомментировало сообщения о буллинге и дискриминации в Гимназии искусств

После появления в СМИ публикаций с жалобами родителей учащихся Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории на случаи дискриминации, буллинга и психологического давления Управление образования города Баку прокомментировало ситуацию. 

В официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальных сетях отмечается, что по изложенным утверждениям проведена проверка и приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

«В течение учебного года образовательная среда находится под строгим контролем. Изложенные в обращении факты были письменно опровергнуты классными руководителями. С учетом результатов наблюдений, проведенных школьным психологом по указанным утверждениям, были реализованы необходимые профилактические меры» - говорится в заявлении. 

Также в Управление образования города Баку подчеркивают, что оценивание знаний упомянутого учащегося проводилось в соответствии с законодательством, и на основании решения Педагогического совета он был направлен на выполнение летнего учебного задания.

«Отметим, что в настоящее время продолжаются капитальные ремонтно-восстановительные работы в Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, которые осуществляются по обновленному проекту. Реконструкция направлена на дальнейшее совершенствование образовательной и творческой среды учебного заведения. Завершение ремонтно-восстановительных работ и ввод гимназии в эксплуатацию запланированы к началу следующего учебного года» - отмечается в заявлении. 

В заявлении Управлении образования города Баку также отмечается, что представление в средствах массовой информации неподтвержденных обвинений и утверждений в сфере образования, основанных на отдельных обращениях граждан, в качестве установленных фактов расценивается как подход, наносящий ущерб репутации школ и педагогов: «В подобных случаях объективное, беспристрастное и всестороннее рассмотрение обращений, а также недопустимость формирования общественного мнения посредством категоричных выводов до завершения проверки и установления всех обстоятельств имеют важное значение с точки зрения принципов профессиональной журналистики».

Поделиться:
465

Актуально

Мнение

Баку и Братислава: энергия доверия и новая архитектура Европы

Политика

Али Асадов посетил посольство Катара в Баку с соболезнованиями - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

Общество

Объявленный Азербайджаном в розыск гражданин Пакистана будет экстрадирован из ...

Общество

В Азербайджане за последние 5 лет резко выросло число детей с аутизмом

Avant Group: новые стандарты современной городской архитектуры - ФОТО

С сегодняшнего дня в обращение поступает обновлённая банкнота в 100 манатов - ФОТО

Фильм «Тагиев: Нефть» вошел в число финалистов международного кинофестиваля - ФОТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Рафаэль Агаев понес тяжелую утрату

Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

Тале Гейдаров: «Мы перевели 16 миллионов манатов, но акции так и не получили»

Последние новости

Прямой авиарейс Баку-Братислава укрепит торгово-экономические связи двух стран - Микаил Джаббаров

Сегодня, 13:10

В Варшаве мужчина с газовым пистолетом потребовал встречи с президентом

Сегодня, 12:55

В Азербайджане за последние 5 лет резко выросло число детей с аутизмом

Сегодня, 12:51

В Буркина-Фасо двух дипломатов ЕС объявили персонами нон грата

Сегодня, 12:45

Мост над бурлящей водой: почему ключ от транзита Восток-Запад сегодня находится в Баку

Сегодня, 12:40

Avant Group: новые стандарты современной городской архитектуры - ФОТО

Сегодня, 12:34

Президент Словакии почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:30

Микаил Джаббаров: Потенциал сотрудничества со Словакией очень высок

Сегодня, 12:28

Дениса Сакова: Словакия ценит вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

Сегодня, 12:26

С сегодняшнего дня в обращение поступает обновлённая банкнота в 100 манатов - ФОТО

Сегодня, 12:24

Власти Армении намерены упразднить должность губернатора

Сегодня, 12:15

Фильм «Тагиев: Нефть» вошел в число финалистов международного кинофестиваля - ФОТО

Сегодня, 12:12

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила визит в Катар

Сегодня, 12:09

Баку и Братислава: энергия доверия и новая архитектура Европы

Сегодня, 12:05

«Зелёная пятница» открывает сезон летних покупок! - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:59

Опубликованы первые кадры Халука Левента после задержания - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Во Франции вспыхнули беспорядки после вылета сборной с ЧМ-2026 - есть задержанные

Сегодня, 11:52

Президент Словакии посетил в Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 11:34

Иран сообщил о более чем 260 пострадавших после ударов США

Сегодня, 11:23

Али Асадов посетил посольство Катара в Баку с соболезнованиями - ФОТО

Сегодня, 11:18
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00