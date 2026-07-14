СМИ: Азербайджан и Словакия ведут переговоры о поставках газа

Переговоры о заключении долговременных контрактов на поставку газа в Словакию из Азербайджана ведутся в ходе проходящего в этой стране визита словацкого президента Петера Пеллегрини.

Об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Словакия с октября 2027 года должна перестать импортировать российский газ. Поэтому и в ходе проходящего визита [Пеллегрини] в Азербайджан представители Словакии стараются договориться о [заключении] выгодных долговременных контрактов по закупке этого вида энергетического сырья", - говорится в сообщении.

Пеллегрини, как отметило агентство, выразил Азербайджану благодарность за предоставление Словакии части своих запасов газа после того, как Украина остановила поставки в его республику российского газа. "Я очень доволен, что наши министры смогут продолжить переговоры о поиске стабильного решения поставок энергоносителей в Словакию после 2027 года", - заявил глава словацкого государства.

Источник: ТАСС