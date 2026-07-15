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Иран сообщил о более чем 260 пострадавших после ударов США

First News Media11:23 - Сегодня
Иран сообщил о более чем 260 пострадавших после ударов США

В результате недавних авиаударов США по иранским объектам пострадали более 260 человек.

Об этом со ссылкой на публикацию официального представителя Министерства здравоохранения Ирана Хусейна Керманпура в социальной сети X сообщает телеканал Al Jazeera.

По словам представителя ведомства, к настоящему моменту 222 пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны из медицинских учреждений. Керманпур также уточнил, что трое из раненых являются несовершеннолетними. Жертвами атаки стали по меньшей мере два человека.

Напомним, что на пятый день резкого обострения конфликта Вооруженные силы США нанесли удары по десяткам объектов на территории Ирана, а также возобновили морскую блокаду иранских портов.

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