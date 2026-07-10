Цена на азербайджанскую нефть упала до $79
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,98 или 3,63% — до $79,09.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,39.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $3,1 или 3,9% — до $76,31 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.