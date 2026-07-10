 Цена на азербайджанскую нефть упала до $79 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Цена на азербайджанскую нефть упала до $79

First News Media09:57 - Сегодня
Цена на азербайджанскую нефть упала до $79

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,98 или 3,63% — до $79,09.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,39.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $3,1 или 3,9% — до $76,31 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Поделиться:
350

Актуально

Экономика

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Политика

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Политика

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Политика

Азербайджан и Турция углубляют сотрудничество в сфере БПЛА и радиоэлектронной ...

Экономика

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Цена на азербайджанскую нефть упала до $79

Цена на азербайджанскую нефть повысилась на 8,5%

Азербайджан и Туркменистан обсудили развитие экономического сотрудничества и совместные проекты

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Азербайджан и Туркменистан обсудили развитие экономического сотрудничества и совместные проекты

Когда в Азербайджане появится обновленная банкнота в 100 манатов? - ФОТО

Милли Меджлис одобрил льготы для фрилансеров, инвесторов и технологических компаний

Азербайджанская нефть торгуется по цене 75 долларов

Последние новости

Селтик объявил о трансфере форварда из Карабаха

Сегодня, 12:40

В Азербайджане ужесточили регулирование беспилотников

Сегодня, 12:35

Сельчук Байрактар посетил Bayraktar Technologies в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:25

Во сколько обойдутся регистрация, техосмотр и права на мопед в Азербайджане?

Сегодня, 12:21

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Сегодня, 12:15

Как в Азербайджане проверяют частные клиники? - Разъясняет Минздрав

Сегодня, 12:12

В Баку из объекта похитили деньги и дорогой ноутбук

Сегодня, 12:09

В Азербайджане ужесточается уголовная ответственность за проведение онлайн-азартных игр

Сегодня, 11:59

В Азербайджане создается правовая база для автономных транспортных средств

Сегодня, 11:57

В Гарадагском районе строят три новых автомобильных моста - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Азербайджан ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи

Сегодня, 11:53

Нетаньяху выразил Трампу обеспокоенность высказываниями Эрдогана

Сегодня, 11:52

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Сегодня, 11:49

В Турции нанесен мощный удар по сети нелегальных ставок с оборотом более $1,6 млн

Сегодня, 11:43

В Баку водитель автобуса «обиделся» на пассажиров, заблокировал их в салоне и ушел курить - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

McDonald’s Azərbaycan организовал летний отдых для детей из семей шехидов и ветеранов - ФОТО

Сегодня, 11:36

В Шувеляне продолжаются поиски утонувшей в море 19-летней девушки - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Сегодня, 11:18

НПЗ в Саратове прекратил работу из-за атак БПЛА

Сегодня, 11:15

Sabah Development: Шаг в будущее - Как Sabah формирует завтрашний день? - ФОТО

Сегодня, 11:12
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00