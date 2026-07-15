Али Асадов посетил посольство Катара в Баку с соболезнованиями - ФОТО

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил дипломатическую миссию Государства Катар в Баку, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной катарского государственного деятеля, Отца-Эмира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, глава правительства оставил запись в книге соболезнований, открытой в дипломатическом представительстве.

В ходе визита Али Асадов также провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане, лично выразив слова сочувствия и поддержки дружественному катарскому народу и руководству страны в связи с тяжелой утратой.