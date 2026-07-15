 Во Франции вспыхнули беспорядки после вылета сборной с ЧМ-2026 - есть задержанные | 1news.az | Новости
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Во Франции вспыхнули беспорядки после вылета сборной с ЧМ-2026 - есть задержанные

First News Media11:52 - Сегодня
Во Франции вспыхнули беспорядки после вылета сборной с ЧМ-2026 - есть задержанные

Французская полиция задержала в Париже 141 болельщика в ночь на среду после поражения национальной сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

Уточняется, что большинство задержаний были связаны с тем, что болельщики использовали пиротехнику, в том числе против сотрудников полиции. Несмотря на небольшие инциденты в разных частях города и ближайших пригородах, пострадавших или серьезного ущерба нет.

Аналогичные нарушения общественного порядка были зафиксированы в Лионе. Согласно показанным телеканалом кадрам с места события, полиция использовала слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенной молодежи. Около двадцати человек в городе задержали по итогам столкновений с полицией.

Сборная Франции проиграла команде Испании в полуфинале мирового первенства со счетом 0:2. Команде предстоит провести игру за третье место. По окончании турнира пост главного тренера сборной Франции покинет Дидье Дешам, который занимал его на протяжении 14 лет.

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