В Буркина-Фасо двух дипломатов ЕС объявили персонами нон грата

Власти Буркина-Фасо объявили двух дипломатов Европейского союза персонами нон грата и дали им три дня для того, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщило Буркинийское агентство печати (AIB).

Согласно сообщению агентства, жесткие меры были приняты в отношении замглавы диппредставительства ЕС, руководителя отдела по вопросам политики, прессы и информации, а также руководителя программы представительства. Их имена и причина решения не уточняются.

22 июня МИД Буркина-Фасо вызвал посла Евросоюза. Дипломату выразили возмущение в связи с принятой Европарламентом резолюцией о положении со свободой выражения мнений и борьбе с терроризмом в стране.

26 июня Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией, отметив, что действия Парижа свидетельствуют об активной поддержке подрывных и террористических сетей и тенденциозном освещении событий в стране. Газета Le Monde со ссылкой на свои источники сообщила, что разрыв отношений обусловлен резолюцией Европарламента.

Источник: ТАСС