Атака дрона на склад Wildberries в России: произошел сильный пожар

В ночь на 5 августа в российском городе Алексин (Тульская область) в результате атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в логистическом центре Wildberries.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что «произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием».

По словам губернатора, пострадал один человек. Повреждены также два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

В пресс-службе компании также подтвердили пожар на логистическом объекте. Там заявили, что сотрудников своевременно эвакуировали, а прием новых поставок временно ограничили. Их перенаправили в другие центры.