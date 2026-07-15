Президент Южной Кореи продаст свою единственную квартиру

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён продаст свою единственную квартиру в знак поддержки кампании правительства, направленной на стабилизацию рынка недвижимости.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

«У меня больше нет дома», — заявил президент накануне на заседании кабинета министров. По информации источников, был подписан предварительный договор, и сделка будет закрыта в ближайшее время.

В феврале Ли Чжэ Мён выставил на продажу квартиру в престижном районе города Соннам, расположенном в 20 км к югу от столицы. Ранее политик заявлял о планах пересмотреть налоговую и финансовую политику в рамках борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости и стремительным ростом цен на жилье.