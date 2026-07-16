На территории мавзолея, где похоронен Али Хаменеи, вспыхнул пожар - ВИДЕО

Сегодня в дневное время на территории мавзолея Имама Резы, расположенного в иранском городе Мешхед, где похоронен бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Tasnim News.

Согласно поступившей информации, очаг возгорания возник в битумной мастерской, находящейся в пределах территории комплекса. К месту инцидента были оперативно направлены пожарные расчеты мавзолея, а также бригады пожарной службы города Мешхед. Пламя было локализовано и потушено в кратчайшие сроки.

Несмотря на плотное задымление, зафиксированное на территории комплекса, огонь не перекинулся на другие объекты мавзолея. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.