Иран объявил недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью

Иран объявил недвижимость президента США Дональда Трампа, расположенную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии, законной целью для ударов.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В перечень объектов, по которым Тегеран считает допустимым нанесение ударов, вошли несколько гольф-клубов и небоскребов, в том числе Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде. Ранее иранские военные неоднократно угрожали атаками на американские объекты в регионе.