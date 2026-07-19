Жара в Германии угрожает производственному сектору из-за обмеления Рейна

Производственному сектору Германии грозят серьезные сбои, так как установившаяся жара стала существенно затруднять грузоперевозки по Рейну — важнейшему водному пути страны. Сложившаяся ситуация омрачает перспективы восстановления крупнейшей европейской экономики.

Уровень воды в реке упал до критических отметок, из-за чего суда вынуждены перевозить значительно меньшие объемы грузов, что оборачивается ростом транспортных расходов. Проблема напрямую затрагивает поставки баржами таких товаров, как уголь, сырая нефть и химикаты. В частности, промышленная компания Thyssenkrupp заявила, что ее сталелитейному предприятию в Дуйсбурге пришлось временно отказаться от использования собственного флота и перейти на привлечение сторонних судов, способных функционировать при нынешних объемах перевозок.

По оценке аналитика Bloomberg Economics Мартина Адеммера, очередной длительный период мелководья негативно повлияет на промышленное производство, создавая дополнительные риски для и без того слабого сектора. Ранее, в 2018 году, продолжавшийся несколько месяцев низкий уровень воды в Рейне обошелся немецкой экономике примерно в 0,4 процента от объема производства, а засуха 2022 года также вызвала масштабные перебои в поставках. В 2026 году данная проблема усугубляется отсутствием возможности использовать альтернативные железнодорожные маршруты, поскольку ключевой грузовой путь вдоль правого берега реки полностью закрыт на ремонт.

Источник: Lenta.ru