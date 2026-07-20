Politico: ЕК может переработать 21-й пакет санкций против РФ с учетом позиции Греции

Еврокомиссия (ЕК) может пойти на уступки Греции и изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России, так как они противоречат экономическим интересам самого сообщества.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

"Мы пытаемся найти выход из этой ситуации (согласование пакета рестрикций), но ситуация с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми [европейскими] интересами", - заявил собеседник из числа европейских дипломатов.

19 июля британская газета Financial Times сообщила, что Греция выступила против новых санкций, так как запрет ЕК на перевозку российского СПГ может ударить по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Газета подчеркнула, что Франция и Италия, будучи одними из главных туристических направлений Европы, хотят смягчения визовой политики в отношении российских граждан.

А Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.

Источник: ТАСС