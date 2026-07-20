Рубио: несколько стран обязались инвестировать в США для защиты Ормуза

Госсекретарь США Марко Рубио выступил с утверждением, что ряд стран Персидского залива обязались инвестировать в Соединенные Штаты за обеспечение Вашингтоном свободы судоходства через Ормузский пролив.

"США продолжат делать все необходимое для защиты международного судоходства, однако другим странам необходимо активизироваться и предоставить либо ресурсы, либо финансы, чтобы помочь с этим бременем. Это не работа США вечно защищать судоходство для всей планеты. Уже были даны обязательства по некоторым подобным инвестициям, и есть другие, которые возьмут обязательства в будущем", — сказал он журналистам.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что странам в регионе "необходимо иметь возможность получать прибыль, чтобы делать подобные инвестиции, и они не смогут это делать, если их нефть и газ не будут попадать на рынок".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его страна хочет контролировать Ормузский пролив, получая в качестве компенсации за обеспечение безопасного судоходства 20% стоимости транспортируемых грузов. Позднее он сообщил в Truth Social, что отказался от идеи выплаты Вашингтону компенсации за проход судов через Ормузский пролив в пользу торговых и инвестиционных сделок с государствами Персидского залива.

Источник: ТАСС