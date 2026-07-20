 Впервые в истории ЧМ по футболу FIFA провела шоу в перерыве финала по примеру Super Bowl - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Впервые в истории ЧМ по футболу FIFA провела шоу в перерыве финала по примеру Super Bowl - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:02 - Сегодня
Впервые в истории ЧМ по футболу FIFA провела шоу в перерыве финала по примеру Super Bowl - ВИДЕО

Финал чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026 вошел в историю не только благодаря спортивной интриге, но и благодаря масштабному музыкальному шоу, впервые состоявшемуся в перерыве решающего матча.

Впервые за всю историю мировых первенств FIFA организовала полноценное Halftime Show по образцу знаменитого шоу во время финала Национальной футбольной лиги США (Super Bowl). Выступление прошло 19 июля на стадионе New York New Jersey Stadium.

Музыкальными хедлайнерами исторического шоу стали Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и BTS - миллионы зрителей по всему миру смогли увидеть выступление в прямом эфире.

Куратором первого в истории финального шоу чемпионата мира выступил лидер группы Coldplay Крис Мартин, который работал над проектом совместно с FIFA и международной организацией Global Citizen.

Как отмечается на официальном сайте FIFA, шоу стало частью инициативы FIFA Global Citizen Education Fund, цель которой - собрать 100 миллионов долларов (170 млн манатов) для расширения доступа детей по всему миру к качественному образованию и возможностям заниматься футболом.

Президент FIFA Джанни Инфантино ранее называл проведение шоу в перерыве финала «историческим моментом для чемпионатов мира», отмечая, что турнир выходит на новый уровень объединения спорта, музыки и глобальных социальных инициатив.

Напомним, что традиция проведения масштабных музыкальных шоу в перерыве финального матча давно является одной из визитных карточек Super Bowl - до чемпионата мира 2026 года подобного формата на мундиалях FIFA никогда не проводилось.

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