Пентагон сообщил о новых потерях в ходе конфликта с Ираном
Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 17.
Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информировало о гибели американского военнослужащего в Ираке 18 июля при осуществлении "контролируемой детонации" боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. 17 июля, по данным командования, двое военных США погибли в Иордании при отражении иранской атаки. Тогда же еще один американский военнослужащий пропал без вести, 19 июля командование сообщило об обнаружении человеческих останков в районе последнего иранского удара.
Официальные потери могут увеличиться до 18 человек убитыми, уточняет AP.
Общее число военных США, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, превысило 400.