Пентагон сообщил о новых потерях в ходе конфликта с Ираном

Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 17.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информировало о гибели американского военнослужащего в Ираке 18 июля при осуществлении "контролируемой детонации" боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. 17 июля, по данным командования, двое военных США погибли в Иордании при отражении иранской атаки. Тогда же еще один американский военнослужащий пропал без вести, 19 июля командование сообщило об обнаружении человеческих останков в районе последнего иранского удара.

Официальные потери могут увеличиться до 18 человек убитыми, уточняет AP.

Общее число военных США, получивших ранения за время боевых действий против Ирана, превысило 400.