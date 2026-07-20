Женился участник группы «Mamagama», представлявшей Азербайджан на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

Гасан Гейдар, гитарист представлявшей Азербайджан на «Евровидении-2025» группы «Mamagama», женился.

Радостной новостью музыкант поделился на своей странице в Instagram, опубликовав серию свадебных фотографий - избранницей Гасана стала солистка Государственного ансамбля танца Азербайджана по имени Малика.

Поклонники и коллеги поздравили молодоженов в комментариях, пожелав им счастливой семейной жизни.

Напомним, что в 2025 году группа «Mamagama» представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней Run With U. Гасан Гейдар является гитаристом коллектива, а также одним из авторов музыки конкурсной композиции. Напомним, что коллектив «Mamagama» известен сочетанием современного поп- и рок-звучания с элементами азербайджанской национальной музыки.