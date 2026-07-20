Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину

Окончен финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины.

Победу со счетом 1:0 в этой игре одержала национальная команда Испании. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич из Словении.

На 90+3-й минуте у аргентинцев удален Энцо Фернандес за вторую желтую карточку. На 106-й минуте Ферран Торрес забил единственный гол в этом матче.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счетом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).