Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

Обнародованы фактические данные о погоде на 20 июля.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, на большей части территории страны наблюдаются осадки, местами гремят грозы. В отдельных районах дожди носят характер интенсивных ливней, передает 1news.az.

Количество выпавших осадков составило: в Шеки - 38 мм (63% месячной нормы), Мингячевире - 34 мм (171% месячной нормы), Загатале - 24 мм (31% месячной нормы), Геранбое - 18 мм (77% месячной нормы), Грызе и Губе - 13 мм (44% месячной нормы), Гусаре - 12 мм (40% месячной нормы), Габале - 10 мм, Агстафе и Гедабее - 7 мм, Хачмазе, Гяндже и Гахе (Сарыбаш) - 6 мм, Огузе - 5 мм, Халтане - 4 мм, Дашкесане - 3 мм, Товузе, Шабране, Гёйгёле и Евлахе - 2 мм, Нафталане, Шамкире, Балакяне, Шамахе, Хызы, Барде, Кюрдамире, Шахбузе, Лачине, Губадлы, Шуше и Ханкенди - 1 мм.

19 июля в поселке Истису Кяльбаджарского района примерно с 21:03 до 21:07 выпал град диаметром 8–12 мм.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире достигает 21 м/с, в Нефтчале, Загатале и Шеки - 20 м/с.