В Баку затруднено движение на четырех участках дорог
В Баку на ряде автомобильных дорог наблюдаются заторы.
Как передает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время плотное движение наблюдается на следующих участках:
- На Бакинском-Сумгайытском шоссе в направлении станции метро "20 Января";
- На Тбилисском проспекте - от станции метро "20 Января" в направлении центра города;
- На проспекте Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
- На 1-й Приозерной дороге - в направлении проспекта Зии Буниятова.
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