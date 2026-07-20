 52-летняя Мел Си из Spice Girls впервые вышла замуж - ФОТО | 1news.az | Новости
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52-летняя Мел Си из Spice Girls впервые вышла замуж - ФОТО

Феликс Вишневецкий09:52 - Сегодня
52-летняя Мел Си из Spice Girls впервые вышла замуж - ФОТО

Участница легендарной британской группы Spice Girls Мелани Чисхолм, более известная как Мел Си (Sporty Spice), впервые вышла замуж в возрасте 52 лет.

Избранником певицы стал австралийский продюсер и модель Крис Дингуолл, с которым она познакомилась в закрытом приложеним для знакомств и нетворкинга. Пара официально зарегистрировала брак в Австралии, а затем отпраздновала свадьбу в узком кругу на берегу озера в английском графстве Камбрия.

«Я дошла до момента в своей жизни, когда просто перестала думать, что свадьба станет частью моей истории», - призналась Мел Си в интервью британскому Vogue.

По словам артистки, в юности она никогда не мечтала о свадебном платье и не представляла себя невестой, поскольку была полностью сосредоточена на музыкальной карьере. Предложение руки и сердца Крис Дингуолл сделал во время отдыха пары на Майорке летом прошлого года. Как рассказала певица, романтический сюрприз стал для нее полной неожиданностью.

Особое внимание поклонников привлек свадебный образ Мел Си. Как сообщает Vogue, для официальной церемонии в Австралии певица надела платье, которое ей одолжила бывшая коллега по Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм. Изначально Мелани заказала аналогичную модель из коллекции бренда Beckham, однако наряд не успели подогнать по фигуре перед вылетом.

Позже Виктория Бекхэм создала для подруги индивидуальное свадебное платье для торжества в Великобритании - минималистичный наряд с винтажным кружевом был изготовлен специально для Мел Си в лондонском ателье дизайнера.

В интервью British Vogue певица призналась, что хотела сделать свадьбу «спокойной, романтичной и элегантной», а решение выйти замуж стало для нее символом нового этапа жизни: «В свои 50 с лишним я почувствовала себя комфортно в собственной коже. И поняла, что хочу испытать все, что может предложить жизнь».

Певица также подчеркнула, что Крис Дингуолл стал важной частью жизни не только для нее, но и для ее 17-летней дочери Скарлет - отметим, что Мел Си стала последней участницей Spice Girls, которая впервые вступила в официальный брак.

Фото: Andrew Timms

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