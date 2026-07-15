В Тегеране на главной площади появилась фреска с Трампом в гробу - ФОТО

В центре Тегерана на площади Энгелаб появилась крупная фреска с изображением президента США Дональда Трампа, лежащего в гробу. Об этом сообщил Telegram-канал Iribnews.

На опубликованных кадрах видно, что инсталляция занимает значительную часть здания клиновидной формы и обращена к оживлённой транспортной развязке. На изображении американский лидер находится внутри гроба, покрытого различными надписями.

Появление фрески произошло на фоне обострения напряжённости в отношениях между Ираном и США, а также усиления антиизраильских и антиамериканских настроений среди представителей иранского консервативного лагеря, призывающих к мести в связи с ликвидацией бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.