Трамп признал, что у Ирана по-прежнему есть ракеты и БПЛА

Американский президент Дональд Трамп признал, что Иран, несмотря на удары Вооруженных сил США, по-прежнему располагает запасом ракет и беспилотников, а также сохраняет некоторые возможности по производству вооружений.

"У них есть сколько-то ракет. У них есть сколько-то беспилотников. У них есть какие-то производственные мощности, не слишком много", — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Мы контролируем [Ормузский] пролив, а они ничего не контролируют, — утверждал американский лидер. — Посмотрим, что будет. Но сегодня вечером мы вновь наносим по ним очень мощный удар".

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС