Миллиардные потери: ущерб Wildberries от пожаров оценили почти в 36 млрд рублей

После пожаров на складах компании RWB (развивает маркетплейс Wildberries), которые расположены в Электростали и Котовске, около 7% логистических мощностей онлайн-ритейлера были выведены из строя, пишет «Ъ».

Гендиректор ГК «Мета» Максим Лещев отметил, что на восстановление сгоревших складов в Московской и Тамбовской областях компания потратит примерно 100 тысяч рублей за 1 кв. м. Таким образом, общая стоимость работ может составить 35,8 млрд рублей. А начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей.

Площадь склада в Электростали составляет 250 тыс. кв. м, а в Котовске — 108 тыс. кв. м. В настоящее время специалисты не могут провести полноценную оценку ущерба, поскольку они все еще ждут завершения работы оперативных служб и доступа к пострадавшим объектам.

Ранее «WB Банк» объявил о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате пожаров. В Wildberries отметили, что «Банк» взял на себя обязательство поддержать предпринимателей в восстановлении бизнеса.

В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали два склада Wildberries — в Подмосковье и Тамбовской области. Как минимум восемь человек погибли, свыше 80 пострадали. Один из ударов пришелся по крупному логистическому центру компании в Электростали: шлейф от дыма растянулся более чем на 200 км, а повреждения получили до 15% всех складских помещений компании. Пожар не удалось до конца потушить даже через сутки. Вместе с комплексами сгорели товары у тысяч продавцов. Некоторые селлеры оценивают свои потери в миллионы рублей и пытаются срочно найти деньги, чтобы сохранить бизнес.