В 39 префектурах Японии объявлены предупреждения из-за аномальной жары

В Японии ожидается новая волна экстремальной жары.

По данным национальной метеорологической службы, в понедельник высокие температуры охватят обширную территорию страны — от северо-восточного региона Тохоку до острова Кюсю на юго-западе. В связи с этим жителей призывают соблюдать меры предосторожности для предотвращения теплового удара.

Синоптики прогнозируют, что наиболее высокая температура воздуха будет зафиксирована в городе Сайтама, где столбики термометров поднимутся до 38 градусов Цельсия. До 37 градусов ожидается в Нагое, Киото, Маэбаси, Кофу, Гифу и Фукуи. В центральных районах Токио, а также в городах Фукусима, Окаяма и Такамацу воздух прогреется примерно до 36 градусов.

Из-за аномальной жары предупреждения о риске теплового удара уже объявлены в 39 из 47 префектур Японии.

Они распространяются на значительную часть страны, от региона Тохоку до префектур Окинавы.

По прогнозам метеорологов, экстремально высокие температуры сохранятся на протяжении всей недели.

В отдельных районах, включая регион Токай, уже к среде и четвергу температура воздуха может превысить отметку в 40 градусов Цельсия.

Особое внимание рекомендуется уделить пожилым людям, японцев просят связываться с родственниками старшего возраста и напоминать им о необходимости пользоваться кондиционерами, соблюдать питьевой режим и не допускать перегрева организма.