В России начали штрафовать за хранение бензина

В России начали привлекать к административной ответственности за хранение больших запасов бензина в гаражах и подвалах, сообщает российская пресса.

Первые протоколы уже составлены в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Рейды прошли в домовладениях и гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности — граждане хранили в гаражах значительные объёмы горючего, что категорически запрещено.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье за нарушение требований пожарной безопасности.

Физическим лицам грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, юридическим — от 150 до 300 тысяч рублей (1 рубль/0,013 долларов США)

Губернатор призвал жителей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах и соблюдать правила пожарной безопасности.