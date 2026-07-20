На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия

На стадионе MetLife в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США) перед финальным матчем чемпионата мира по футболу состоялась красочная церемония закрытия.

Церемония началась на 10 минут позже запланированного времени.

Причиной задержки стало усиление мер безопасности в связи с прибытием на матч президента США Дональда Трампа. На поле вышли три американские группы, каждая примерно по 50 человек, которые воссоздали ритм «биения сердца» на стадионе. Исполнители на ударных инструментах были одеты в золотистые, черные и синие костюмы. На поле было расстелено большое черно-золотое полотно, а в центральном круге установили сцену в форме футбольного мяча. На полотне были изображены самые известные символы США, в том числе Статуя Свободы и небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

Первым на сцену вышел известный американский блогер IShowSpeed. В сопровождении десятков танцоров он исполнил песню Champions. Артист был одет в белый костюм в неформальном стиле. Свое выступление IShowSpeed начал, подбросив в воздух золотой футбольный мяч, а завершил номер, вновь поймав его. Перед разминкой команд официальная программа завершилась совместным выступлением Post Malone и Swae Lee. Они исполнили совместную композицию перед зрителями, завершив официальную часть предматчевого шоу.

После церемонии закрытия начался традиционный этап для футболистов — команды вышли на поле для разминки. После короткого перерыва состоялась вторая часть церемонии закрытия чемпионата мира.

Государственный гимн США исполнила певица Дженнифер Хадсон. Затем на сцену в синих костюмах вышли Робби Уильямс, Лаура Паузини и Николь Шерзингер, которые исполнили официальную песню турнира ФИФА Desire. В это время в центре поля собрались волонтеры с флагами всех стран, участвовавших в чемпионате мира.

После этого состоялась церемония представления Кубка мира. Трофей вынесли на поле испанец Андрес Иньеста и аргентинец Марио Кемпес в специальном чемодане, изготовленном компанией Louis Vuitton.

Затем на сцену вышел голливудский актер Том Круз, выступивший с приветственной речью.

«48 стран, три принимающих государства стали свидетелями величия этого турнира. Люди по всему миру разделили моменты радости и надежды и никогда не забудут этот чемпионат. Футбол говорит на языке, который понимают все. Это сила, объединяющая людей, превращающая соперников в друзей и напоминающая нам об общих ценностях. Эта история принадлежит всем нам», — сказал Круз.

Во время прямой трансляции также был показан президент США Дональд Трамп, прибывший на стадион, чтобы посмотреть финальный матч.

Начало встречи объявили известные американские ринг-аннонсеры — братья Майкл и Брюс Баффер.