 На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия

First News Media00:25 - Сегодня
На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия

На стадионе MetLife в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США) перед финальным матчем чемпионата мира по футболу состоялась красочная церемония закрытия.

Церемония началась на 10 минут позже запланированного времени.

Причиной задержки стало усиление мер безопасности в связи с прибытием на матч президента США Дональда Трампа. На поле вышли три американские группы, каждая примерно по 50 человек, которые воссоздали ритм «биения сердца» на стадионе. Исполнители на ударных инструментах были одеты в золотистые, черные и синие костюмы. На поле было расстелено большое черно-золотое полотно, а в центральном круге установили сцену в форме футбольного мяча. На полотне были изображены самые известные символы США, в том числе Статуя Свободы и небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

Первым на сцену вышел известный американский блогер IShowSpeed. В сопровождении десятков танцоров он исполнил песню Champions. Артист был одет в белый костюм в неформальном стиле. Свое выступление IShowSpeed начал, подбросив в воздух золотой футбольный мяч, а завершил номер, вновь поймав его. Перед разминкой команд официальная программа завершилась совместным выступлением Post Malone и Swae Lee. Они исполнили совместную композицию перед зрителями, завершив официальную часть предматчевого шоу.

После церемонии закрытия начался традиционный этап для футболистов — команды вышли на поле для разминки. После короткого перерыва состоялась вторая часть церемонии закрытия чемпионата мира.

Государственный гимн США исполнила певица Дженнифер Хадсон. Затем на сцену в синих костюмах вышли Робби Уильямс, Лаура Паузини и Николь Шерзингер, которые исполнили официальную песню турнира ФИФА Desire. В это время в центре поля собрались волонтеры с флагами всех стран, участвовавших в чемпионате мира.

После этого состоялась церемония представления Кубка мира. Трофей вынесли на поле испанец Андрес Иньеста и аргентинец Марио Кемпес в специальном чемодане, изготовленном компанией Louis Vuitton.

Затем на сцену вышел голливудский актер Том Круз, выступивший с приветственной речью.

«48 стран, три принимающих государства стали свидетелями величия этого турнира. Люди по всему миру разделили моменты радости и надежды и никогда не забудут этот чемпионат. Футбол говорит на языке, который понимают все. Это сила, объединяющая людей, превращающая соперников в друзей и напоминающая нам об общих ценностях. Эта история принадлежит всем нам», — сказал Круз.

Во время прямой трансляции также был показан президент США Дональд Трамп, прибывший на стадион, чтобы посмотреть финальный матч.

Начало встречи объявили известные американские ринг-аннонсеры — братья Майкл и Брюс Баффер.

Поделиться:
413

Актуально

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 30°, в регионах ожидаются осадки

Спорт

Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину

Спорт

На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия

Политика

Haaretz: голосование в Кнессете по признанию т.н.«геноцида армян» не состоялось после ...

Спорт

Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину

В финале ЧМ Аргентина — Испания назначено дополнительное время

Премьер Ирака совершит официальный визит в Иран

Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Лионель Месси досрочно гарантировал себе «Золотой мяч» ЧМ-2026

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

Англия и Аргентина встретятся в борьбе за выход в финал чемпионата мира

Последние новости

Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину

Сегодня, 02:10

США усиливают группировку авиации на Ближнем Востоке

Сегодня, 01:33

В финале ЧМ Аргентина — Испания назначено дополнительное время

Сегодня, 01:23

Премьер Ирака совершит официальный визит в Иран

Сегодня, 01:05

Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026

Сегодня, 00:53

Трамп вживую наблюдает за финальным матчем Испания - Аргентина

Сегодня, 00:50

ЧМ-2026 - Первый тайм завершен и начался второй!

Сегодня, 00:40

На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия

Сегодня, 00:25

Футболисты мадридского «Реала» первыми в истории забили 100 голов на ЧМ

19 / 07 / 2026, 23:39

Будущее Каспийского моря: эколог оценил риски изменения береговой линии Баку

19 / 07 / 2026, 23:25

Дональд Трамп поддержал планы Энди Бернэма по расширению добычи нефти в Северном море

19 / 07 / 2026, 23:01

Все внимание на финал: в Аргентине перенесли игры внутренних чемпионатов

19 / 07 / 2026, 22:34

В бакинской клинике провели липосакцию без наркоза

19 / 07 / 2026, 22:18

В Товузском районе после удара молнии сгорел дом, 10 человек отравились дымом

19 / 07 / 2026, 21:49

Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1

19 / 07 / 2026, 21:31

Япония начнет разработку беспилотных кораблей для защиты от Китая

19 / 07 / 2026, 20:59

Haaretz: голосование в Кнессете по признанию т.н.«геноцида армян» не состоялось после обращений Азербайджана

19 / 07 / 2026, 20:35

В возрасте 87 лет скончался профессор БГУ, известный историк

19 / 07 / 2026, 20:09

Анкара обвинила Афины в систематическом ограничении прав турецкого меньшинства

19 / 07 / 2026, 19:52

Наводнение в Нью-Йорке привело к отмене авиарейсов и блокировке дорог - ВИДЕО

19 / 07 / 2026, 19:28
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00