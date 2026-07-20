КСИР заявил об ударах по американским РЛС и ангару с БПЛА в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американской радиолокационной системе и складу с беспилотниками MQ9 на базе Али аль-Салем в Кувейте.

«Наши отважные бойцы <...> с помощью беспилотников полностью уничтожили радиолокационную систему раннего предупреждения, а также нанесли удары по ангару <...> для БПЛА MQ9 на базе Али аль-Салем», — приводит заявление КСИР агентство Tasnim.

Отмечается, что несколько дронов в результате удара были уничтожены.

Ранее Генеральный штаб кувейтской армии сообщил, что силы ПВО страны отражают атаку БПЛА.