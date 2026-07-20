КСИР заявил об ударах по американским РЛС и ангару с БПЛА в Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американской радиолокационной системе и складу с беспилотниками MQ9 на базе Али аль-Салем в Кувейте.
«Наши отважные бойцы <...> с помощью беспилотников полностью уничтожили радиолокационную систему раннего предупреждения, а также нанесли удары по ангару <...> для БПЛА MQ9 на базе Али аль-Салем», — приводит заявление КСИР агентство Tasnim.
Отмечается, что несколько дронов в результате удара были уничтожены.
Ранее Генеральный штаб кувейтской армии сообщил, что силы ПВО страны отражают атаку БПЛА.
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