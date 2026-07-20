Венгрия намерена сохранить экономические соглашения с Россией

Будапешт не намерен расторгать или пересматривать действующие экономические соглашения с Россией, включая контракт на строительство АЭС "Пакш-2" и договоренности о поставках энергоресурсов.

Об этом сообщили "Известиям" в посольстве Венгрии в Москве.

В дипмиссии подчеркнули, что заявления, ранее прозвучавшие в прессе, не следует воспринимать как официальное решение об изменении двусторонних отношений.

"Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество", - отметили изданию в венгерском дипломатическом представительстве в РФ.

Ранее министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил о намерении страны изменить внешнеполитический курс, чтобы восстановить доверие со стороны союзников по НАТО и ЕС. Кроме того, власти инициировали расследование контактов с Россией бывшего главы МИД Петера Сийярто. Несмотря на это, в Будапеште заверили, что сохраняют курс на прагматичное и взаимоуважительное экономическое сотрудничество с Россией.